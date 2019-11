El análisis de Fantini | En Bolivia hay elementos de golpe y también responsabilidad de Evo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció este domingo y la región se divide en posiciones antagónicas: para unos se trata de un golpe de Estado en el que Morales solo fue víctima y para los otros esto es un desastre provocado por el mandatario. “Y la verdad es que hay elementos de golpe de Estado y una gigantesca responsabilidad de Evo”, resumió Claudio Fantini en su columna de Informativo Sarandí.

Para el analista, la deriva política en Bolivia comenzó hace dos años cuando Morales quiso habilitar una cuarta reelección y pese a perder el referéndum convocado para ello, consiguió que el Tribunal Electoral lo permitiera. A eso se sumó la elección del 20 de octubre pasado, que fue “un verdadero enchastre”, dijo Fantini.

De todos modos, “no tiene que haber lecturas ideológicas y políticas, tiene que haber lecturas objetivas”, alertó. La responsabilidad de Morales es gigantesca, pero eso no quiere decir que la oposición no haya elementos extremistas violentísimos y no ayuda tampoco que hayan librado una orden de captura contra el ahora expresidente.

Morales tuvo responsabilidad, pero cedió, convocó a nuevas elecciones, ordenó conformar un nuevo Tribunal Electoral y entregó su renuncia. A partir de ahí la responsabilidad por el caos, la violencia y las muertes corren por cuenta de aquellos que dictaron la orden de captura.

