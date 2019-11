Dirigentes del FA hallaron “voto silencioso” en el interior y buscan conquistarlo

Dirigentes del Frente Amplio han “detectado un voto silencioso” en el interior del país y lo están visitando ahora para conquistar su apoyo. El dirigente Humberto Castro, del sector Baluarte Progresista, dijo que estas personas no quisieron que la izquierda mantuviera la mayoría parlamentaria, pero que ahora prefieren votar a Daniel Martínez.

Baluarte Progresista obtuvo 57.071 votos y contribuyó para que la Vertiente Artiguista consiguiera dos senadores. Castro alternará con Enrique Rubio en la banca del Senado.

Entrevistado en El Cuarto Secreto, Castro destacó que la elección no está cerrada, que es compleja para el Frente, pero que confían en el trabajo pueblo a pueblo para convencer a dirigentes colorados, independientes y de Cabildo Abierto.

“Estamos visitando en silencio a compañeros nuestros, pero fundamentalmente a dirigentes locales de partidos tradicionales que conocimos a lo largo de nuestra trayectoria y que son los eternos postergados de la política, que lo que buscan es que la gente viva un poco mejor”, destacó.

Durante la entrevista explicó cómo fue que habían acercado al cantante “El Gucci” a Daniel Martínez para la foto de la polémica durante la campaña de primera vuelta.

En tanto, Sebastian Da Silva, dirigente del Espacio 40, dijo que la designación de José Mujica como ministro de Ganadería si ganara el Frente Amplio es un buen dato para mostrar al electorado lo que fue su gestión en 2005.

“Es música para mis oídos que Mujica sea eventual ministro de Ganadería. Nosotros le vamos a marcar un día sí y otro también cada uno de los actos que el FA le realizó al sector agropecuario y al resto del país”, declaró en El Cuarto Secreto.

“Mujica está acostumbrado al verso. Y ha pasado del verso a los hechos. Y los resultados son claros. En el gobierno de Mujica y mientras fue ministro, en Uruguay se extranjerizó un 45% de la tierra. No se puede versear y ver como las cosas pasan y no hacer nada. Yo quiero un gobierno que no le tenga asco a la catinga de oveja, al olor a curabichera. Que sepa que hoy el problema lo tenemos con los arroceros, los tamberos y los que plantan soja”, dijo al diagnosticar las preocupaciones del agro.