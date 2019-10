Todo lo que hay que saber para las elecciones del domingo

Hay casi 2.700.000 habilitados para votar este domingo en todo el país, dijo el ministro de la Corte Electoral José Korzeniak en Informativo Sarandí.

El voto es obligatorio y en caso de no asistir se deberá abonar una multa de una U.R ($ 1195). Si no puede votar por algún tipo de impedimento deberá justificar la no emisión del voto en los 30 días posteriores al acto electoral.

Korzeniak señaló que tanto la ciudadanía como los diferentes partidos políticos podrán seguir el escrutinio a través de la página web de la Corte y estimó que sobre la medianoche ya se tendrá un 90% de los votos escrutados.

En Viva la Tarde, José Arocena, presidente de la Corte Electoral repasó también los detalles a tener en cuenta a la hora de votar en las elecciones y también por el plebiscito “Vivir sin miedo”.

