La pregunta de Óscar Larroca: ¿Existe el “arte total”?

El artista plástico y ensayista Óscar Larroca visitó Sábado Sarandí para conversar con Jaime Clara sobre su reciente libro “El día que Pink Floyd (no) se cruzó con Peter Greenaway”.

Enfrentado a un voluntariamente provocativo espacio de tensión, resultante del diálogo entre creaciones que comparten el sonido de fondo de una época y la contemporaneidad de sus autores, como son Atom Heart Mother (Pink Floyd, 1970) y The Cook, the Thief, his Wife & her Lover (Peter Greenaway, 1989), Larroca se adentra con agudeza en las relaciones topológicas de unión, inclusión y disyunción entre estas piezas, asumidas como propuestas de “arte total”.

Escuchá la entrevista.