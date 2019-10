Luis Lacalle Pou: Políticamente me siento más afín a Manini Ríos que al Frente Amplio

Luis Lacalle Pou, candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, dijo en Informativo Sarandí este viernes que “la elección va a dejar un Frente Amplio aislado y la oportunidad de conformar una coalición con mayoría parlamentaria”.

Consultado sobre la eventual presencia de Guido Manini Ríos y su partido Cabildo Abierto en esa coalición, dijo que “hay que sacarle el tinte ideológico para conformar un plan de acción de la coalición, no debe ser una mesa con excluidos”.

“Políticamente me siento más afín a Manini Ríos que al Frente Amplio, ideológicamente es más complejo”, respondió.

Lacalle Pou aclaró que en un escenario con el partido de gobierno como ganador no hará ningún acuerdo. “Yo no puedo acompañar el programa del Frente Amplio, no podría hacer una coalición con el Frente Amplio”, sostuvo.

Aquí la entrevista completa.