Novick quiere llegar al Senado para “terminar con los privilegios de los políticos”

El candidato a la Presidencia por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, dijo en Informativo Sarandí que bajó sus expectativas y ahora quiere que la gente lo ponga en el Senado. “Yo quiero que me voten para el Senado porque quiero terminar con los privilegios de los políticos”, enfatizó.

Consultado sobre la propuesta de reforma constitucional que impulsa Jorge Larrañaga, dijo que no la apoya porque ha hablado con ex militares y le dicen que no están capacitados para combatir a la delincuencia. “Los militares deben estar en la frontera controlando que no entre la droga al país”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió al tema laboral y sostuvo que “el trabajo de los uruguayos está siendo amenazado y nadie se está preocupando, los dirigentes del PIT-CNT están más preocupados por ser diputados o senadores y no por dar trabajo”.

Aquí la entrevista.