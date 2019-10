Lucas Sugo y el éxito: “Hay que esforzarse, pero no solo para llegar, sino para seguir”

Lucas Sugo visitó Al Pan Pan este martes para contarnos sobre los shows que brindará en diciembre en el Antel Arena y para conversar sobre su exitosa carrera, que lo sigue llevando por todo el país, también por el exterior y que le permite cumplir sueños de toda su vida.

De todos modos, pese al éxito y el enorme cariño que le brinda la gente, el cantante aseguró: “En mí sigue el gurí del interior, que sigue logrando cosas, pero vibra con la misma intensidad que cuando las veía distantes”.

Lucas reconoció que no puede decir que nunca imaginó estar viviendo lo que le pasa actualmente, porque sí lo soñó. “Siempre anhelé estas cosas pero ver que a mis pares no les pasaban, hace que uno se esfuerce más y sea consciente de que hay que esforzarse pero no solo para llegar, sino para seguir”.

“La persistencia ha sido clave en mi vida para disfrutar de estas cosas tan lindas que me toca vivir”, aseguró.

