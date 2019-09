La campaña con mayor incertidumbre, rumbo a una elección bastante reñida: el análisis de Alain Mizrahi

Tras presentar su última encuesta en VTV Noticias, este miércoles el director de la Consultora Radar, Alain Mizrahi, analizó los resultados en Informativo Sarandí y destacó varios datos interesantes.

Fuente: Radar

“Un dato que puede parecer sorprendente, pero que no llama la atención fue el crecimiento del Frente Amplio (FA), que alcanza el 40%. “Muchas personas no lo esperaban, pero era esperable porque era muy difícil imaginar que el Frente esté muy debajo de esa línea en octubre”, afirmó Mizrahi.

Por otra parte, está Luis Lacalle Pou, en el Partido Nacional (PN), que está muy estable en el entorno del 22%: “no despega ni cae”.

Y otro dato que puede ser sorprendente, dijo, es que Ernesto Talvi cayó al 17% cuando en las últimas dos mediciones de Radar mostraba prácticamente un empate con Lacalle Pou. El candidato del Partido Colorado (PC) “tiene que pelear en tres frentes al mismo tiempo”, ya que deberá retener a los votantes que el FA y el PN intentarán recuperar, además de los que se van con Guido Manini Ríos, “que también le está pegando, pero por derecha”.

Respecto a Cabildo Abierto, Mizrahi no considera que sus votantes busquen “mano dura”. “No estoy tan seguro de que la gente que tiene intención de votar a Manini Ríos sea gente de extrema derecha en el sentido de Europa occidental. No es ese voto. Más que a un deseo de mano dura, este voto está ligado a uno de disciplina, de no despilfarro. ‘Yo no voy a despilfarrar los recursos, soy honesto y disciplinado; no mano dura en el sentido de represión'”, explicó.

Mizrahi dijo que en esta campaña hay mayor incertidumbre y volatilidad de parte de los electores. “Como yo no había visto en mi vida”, enfatizó.

Esto se da por varios factores, entre los que destacó que hay menos gente que se siente ligada a un partido político y también que hay “una cantidad de gente que lo único que quiere es que el FA deje el gobierno y va cambiando de opciones en la oposición” para que eso pase. Además, hay otro movimiento que comenzó a insinuarse entre agosto y setiembre, que son personas que están dudando entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que el Frente Amplio, que viene de ganar y obtener mayoría parlamentaria en tres elecciones consecutivas, pase a perder en forma categórica, Mizrahi dijo: “Que pierda categóricamente lo dudo bastante, creo que va a ser una elección bastante reñida. Los que hacen sumas aritméticas de intenciones de voto en primera vuelta para hacer conjeturas sobre la segunda se equivocan. No todos los que voten a los partidos de oposición de primera vuelta van a votar al candidato de oposición que esté en la segunda. Sí es más probable que lo hagan los votantes del FA, pero no va a ser automático el traslado de los votos de primera a segunda ronda en la oposición”.

Finalmente, el analista señaló que el Partido Colorado hasta agosto era la fuerza política con mayor intención de voto en el rango de entre 18 y 29 años y aún mayor en los nuevos votantes. El FA salió a buscar esos votantes y recuperó el liderazgo.

“Pero lo interesante es que -más allá de punto más o punto menos- el PC creció en jóvenes, porque esos que van a votar por primera vez ven al FA como el oficialismo de toda la vida. El FA es lo que era el Partido Colorado para mi generación, votar contra el status quo es votar al Partido Colorado, a Talvi, al nuevo”, consideró Mizrahi.

