“Si yo fuera el presidente no mantendría a Bonomi en el cargo. Creo que hay etapas y ciclos”, dijo en Informativo Sarandí Gustavo Leal, asesor en políticas de seguridad del candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez.

Para Leal, “en seguridad hay preconceptos, estigmas e ideas fáciles” y en las propuestas de la oposición “se ve el realismo mágico de la inexperiencia del gobierno”. En ese sentido, defendió las “12 medidas y compromisos para ir hacia adelante en seguridad y convivencia” que impulsa el equipo de Martínez (ver abajo).

Consultado sobre las propuestas que se realizan en campaña y las críticas que llegan porque esas ideas no se ponen en marcha en el actual gobierno, Leal afirmó: “Con el criterio de ‘¿por qué no lo hacen ahora?’ ningún partido político en el gobierno se presentaría a las elecciones. Me parece bien presentar ajustes y mejoras, se pide renovar el crédito de la ciudadanía, para poder hacer cosas nuevas y otras mejor, reconociendo errores”.

“A mí me gusta discutir ideas. Yo, en todo caso, he sido la imagen en este último tiempo de lo que son ideas puestas en acción”, agregó, en referencia a su labor como actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

Por otra parte, el jerarca y asesor de Martínez dijo que no está de acuerdo con la división oligarquía – pueblo. “No me gusta esa lógica de oligarquía versus pueblo. De hecho, el Frente Amplio admitió el error”, enfatizó.

Escuchá la entrevista.

12 Medidas Seguridad y Convivencia by Sarandí 690 on Scribd