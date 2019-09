Viuda de Pablo Escobar: Nos gustaría demandar a quienes hicieron las series de TV

Victoria Eugenia Henao, viuda de Pablo Escobar, el capo narco que marcó un antes y un después en la historia de Colombia, visitó Al Pan Pan para hablarnos sobre “Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar”, el libro en el que relata su vida junto al líder del Cartel de Medellín.

Sus recuerdos de niña sobre su vecino Pablo, los atentados y las continuas mudanzas en busca de seguridad, además de las marcas que quedaron en sus hijos y la necesidad de emigrar para poder continuar con vida fueron solo algunos temas de esta charla con Sergio Puglia y Jaime Clara.

“Me quise salir en muchas oportunidades. Le pedí a Pablo divorciarme de él por el tema de infidelidades, además del riesgo de vida que corría todo el tiempo. Pero él era un gran seductor y me decía que nunca nos íbamos a separar. Yo lo entendía como un hombre enamorado, pero con los años fui entendiendo -con los especialistas que me acompañan- que era un psicópata que seducía a su presa y no la dejaba salir de sus manos”, contó.

También las diversas series de televisión que han recogido la peripecia de su familia, pero sin permiso ni consulta previa estuvieron sobre la mesa. ¿Alguna vez pensaron en demandar a quienes las hicieron? Henao respondió: “Vivimos saltando tantos montes para sobrevivir que no hubo tiempo para reflexionar sobre eso, pero nos gustaría, por la irresponsabilidad que se asumió al usarnos como familia y contar nuestra historia como quisieron”.

“El fantasma (de Escobar) nos va a seguir hasta el último día de nuestra existencia y no sabemos por cuántas generaciones más”, reflexionó la mujer.

Escuchá la entrevista.