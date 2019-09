Enzo Benech: La actividad agropecuaria es muy compleja, siempre hay alguien desconforme

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca dijo en entrevista con Agronegocios Sarandí que “Uruguay avanzó mucho y de la actividad agropecuaria se puede vivir bien y dignamente”.

“La actividad agropecuaria es muy compleja, siempre hay alguien desconforme, porque la agropecuaria está integrada de actividades distintas”, dijo en entrevista con Agronegocios Sarandí el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo Benech.

“Si viene seco, si llueve, si sube el dólar o no, cuando se benefician unos se perjudican otros, y todos reclaman por el papel del Estado. No es un tema de políticos ni de gobiernos, sino de la sociedad uruguaya. La producción agropecuaria tiene una imagen muy devaluada, no está jerarquizada. Nadie quiere ir a trabajar en el campo. Y en el fondo a esto le llamamos conciencia agropecuaria”, agregó.

Pero Bench consideró que “Uruguay avanzó mucho y de la actividad agropecuaria se puede vivir bien y dignamente, se puede ganar un buen salario, incluso mejor que el que se puede ganar en la ciudad, pero difícilmente se encuentre gente que quiera ir a trabajar al campo”.

Señaló que este no es un problema solo de Uruguay, sino de la región y del mundo, porque sino no habría migración del campo a la ciudad.

El jerarca también repasó su trayectoria como productor, en el sector privado, y su trayectoria en cargos públicos, comenzando en 2005 como presidente del Instituto Nacional de Semillas, pasando luego a la presidencia del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, a la subsecretaría del MGAP en 2012 hasta ocupar más tarde el cargo de ministro.