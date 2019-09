Javier García: El Frente usa el poder para retener el poder

El senador nacionalista Javier García dijo que en el Frente Amplio “usan todo el poder” con “una deslealtad institucional gravísima” para incidir en las elecciones de octubre, sin ofrecer esperanza a los electores, solo por el hecho de “retener el poder”. Eso es ayudado por dirigentes sindicales del PIT-CNT que parecen “funcionarios políticos del gobierno del frente Amplio”, los mismos que “cuando se llevaron a ANCAP en un carrito no dijeron nada”, agregó.

Entrevistado en El Cuarto Secreto, el senador del “Espacio 40” dijo que el Frente Amplio actúa desde el gobierno como los movimientos de fines de siglo XIX: “parecen la influencia directriz puesta al servicio a retener el poder”. Como ejemplo de eso, citó las declaraciones de la ministra de Educación, María Julia Muñoz y del prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.

Además, García dijo que no le interesaba polemizar con el secretario general del PIT-CNT, porque entiende que no hay un interés honesto en defender derechos. “¿Cómo vamos a darle bolilla a lo que dice Abdala si va a Venezuela a defender a los criminales? Los vemos en las redes, va a defender al gobierno de Maduro que asesina a trabajadores, tortura a trabajadores. Yo he militado toda mi vida a favor de los derechos humanos. Milito a favor de los derechos humanos y no pregunto quien los viola para criticar. No estamos en la misma sintonía (que Abdala)”.

Marcelo Abdala (PIT-CNT)

En tanto, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que la central obrera no le dice a la gente lo que tiene que votar, pero se siente en la obligación de advertir los riesgos que implica un cambio de partido en el gobierno.

“Nosotros no llamamos expresamente a votar al Frente Amplio, decimos que vamos a actuar en defensa de los derechos conquistados y en particular de la negociación colectiva, porque está en riesgo. A la gente le vamos a hablar con claridad y la gente tomará su opción”, dijo Abdala.

Pero el dirigente sindical manifestó que ha leído los programas de gobierno de blancos y colorados y sus propuestas implican cambiar las reglas de negociaciones laborales. “Se podrá llamar como se quiera, pero eso (que proponen) no es Consejo de Salarios”, dijo.

Sobre la crítica del senador Javier García de que el PIT-CNT le hace el juego al Frente Amplio, el sindicalista metalúrgico respondió que “no existe ninguna central sindical que hayan hecho tantas movilizaciones y tantos paros” contra el gobierno, como la de Uruguay.

“Pero nosotros a la gente trabajadora le tenemos que decir las cosas tal cual son, (porque) ese es el rol democrático que cumple el PIT-CNT”, agregó Abdala.

Y afirmó que si el Frente Amplio gana un cuarto gobierno y se propone cambiar el sistema de negociaciones laborales, también le harán frente: “si lo tenemos que defender los Consejos de Salario frente a modificaciones negativa que impulse le Frente Amplio no nos va a temblar el pulso”.