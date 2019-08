Docente falleció por neumococo; MSP aclara que no hay riesgo de contagio

Una docente de 41 años que trabaja en UTU y en un liceo de Montevideo falleció este jueves a causa de un neumococo. La doctora Lucía Alonso, directora de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, explicó que fue un cuadro abrupto, que tuvo una evolución de 24 horas y causó la muerte.

La mujer tuvo una depresión de conciencia y fue trasladada por la emergencia médica a un centro asistencial. Presentó lesiones hemorrágicas en la piel y poco después falleció. El cultivo de la sangre mostró un neumococo, bacteria capaz de producir infecciones invasivas y en algunos casos la muerte, dijo Alonso.

La profesional aclaró que, pese a que la docente estuvo trabajando hasta pocos días antes de su fallecimiento, no hay riesgo alguno para los alumnos y las personas que estuvieron en contacto con ella, ya que esta bacteria no requiere de acciones de respuesta.

La bacteria identificada no amerita tomar medidas con esos alumnos, no es necesaria ninguna medida profiláctica ya que no hay riesgo de transmisión de ese agente por el contacto con la docente. En otras situaciones se deben tomar medidas, como por ejemplo el caso del meningococo, pero no es este el caso, aclaró Alonso.

El neumococo es una bacteria que se asocia normalmente a enfermedades menos graves, como la otitis y las neumonias, que pueden ser graves pero no suelen llevar a la muerte.