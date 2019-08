El análisis de Fantini | El estropicio diplomático de Bolsonaro con sus tuits sobre Argentina

Jair Bolsonaro está causando un estropicio diplomático y generando una situación muy dificultosa para el Mercosur, casi que detonando el bloque con sus comentarios vía Twitter acerca de los resultados de las elecciones argentinas.

“Los jefes de Estado no deben pronunciarse sobre la política de países vecinos. Hay que volver a tener en claro que eso es injerencia en los asuntos internos de otro país y eso es un desquicio diplomático”, dijo Claudio Fantini en Informativo Sarandí.

– Fernandez-Kirchner tiveram 47% dos votos na prévia das eleições argentinas no domingo. Com isso, o peso desvalorizou de 45 para 59, uma perda de 30%; o risco-país subiu de 860 para 1800 pontos e as ações perderam 50% de seu valor.

