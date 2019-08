Sanguinetti: La situación es compleja y no es posible descartar algún impuesto transitorio

El expresidente Julio María Sanguinetti visitó Informativo Sarandí este jueves y señaló que no se puede afirmar que no se van a aplicar más impuestos. Si bien no es comparable con lo que pasa en Argentina, la situación en el país es compleja y no es posible descartar algún impuesto transitorio, sostuvo.

Además, el exmandatario resaltó que hay que tener cuidado cuando se dice que hay que tener rigor en el gasto.

Para Sanguinetti es curioso que el Frente Amplio haya celebrado la victoria del kirchnerismo con lo que significaron para el país los anteriores gobiernos.

Además, ante los primeros cruces entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, dijo que Uruguay tiene que ser un puente en la región y trabajar mucho su relación con sus vecinos.

Por otra parte, Sanguinetti se refirió al “fenómeno” Manini Rios y le adjudicó los resultados en las encuestas al gran decaimiento de la autoridad y la sensación de inseguridad, por la que la figura de un militar, más allá de lo que diga o piense, aparece como una respuesta.