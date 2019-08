El análisis de Fantini | Las PASO, un partido amistoso que se transformó en la final

Estaba claro que este domingo iba a ganar la fórmula Fernández-Fernández en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), que se realizaron en Argentina. Sin embargo, el resultado es tan extraño que ha convertido lo que debía ser un partido amistoso -ya que no había competencia interna en ninguna de las fuerzas- en una final, con vuelta olímpica incluida, dijo Claudio Fantini en Informativo Sarandí.

Hubo 15 puntos de diferencia entre los Fernández y la fórmula que encabezaba el presidente, Mauricio Macri. Por esto, la Argentina que se despierta este lunes tiene la sensación de que ya está designado el próximo mandatario, afirmó el analista.

“Esto se veía venir por la cadena de errores de Macri y su mesa chica. Particularmente, del jefe de gabinete, Marcos Peña”, sostuvo Fantini, y apuntó que “lleva tiempo el país diciéndole a Macri que hace todo mal”.

“No había otra forma de encarar esta elección que disculpándose por lo no cumplido y pidiendo una nueva oportunidad. No lo hizo y por ende no podía haber otro resultado”, enfatizó.

Escuchá su columna.