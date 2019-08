El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo este viernes en Informativo Sarandí y admitió que hace tres autocríticas respecto a su gestión.

“Una es que cuando iniciamos el proceso de fortalecer las zonas y cambiar el papel de las comisarías, en nuestra cabeza estaba que las comisarías fueran comunitarias. No lo pudimos hacer porque nos exigieron cada vez más policías en las calles”, dijo.

El segundo elemento que no funcionó fue el plan Siete Zonas, creado durante del gobierno de José Mujica. “Nos planteamos proyectos interinstitucionales que no tenían presupuesto, cada Ministerio tenía que aportar para que se cumpliera. Dijimos que cada proyecto tenía que estar presupuestado, pero no lo logramos”, agregó.

Y en tercer lugar, el ministro señaló al nuevo Código del Proceso Penal: “Tengo que hacer la autocrítica de pensar que podía funcionar a mitad del gobierno. Tenía que haberse aprobado y empezar a funcionar con el nuevo gobierno”.

Por otra parte, Bonomi aseguró que no seguirá en el cargo aunque se lo ofrecieran para un próximo gobierno.

En la entrevista abordó además la situación carcelaria, el tema del narcotráfico y sostuvo que “es un disparate” decir que Uruguay “es el nuevo centro del narcotráfico”.

Consultado sobre las críticas que recibe en redes sociales, apuntó: “Un día mis nietos me van a decir: ‘Me bajaron la nota en la escuela #RenuciaBonomi'”.