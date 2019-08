La izquierda y la derecha bajo la lupa de Axel Kaiser

El abogado liberal Axel Kaiser visitó Uruguay de la mano del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y conversó con Juan Miguel Carzolio en Hora de Cierre, sobre la izquierda y la derecha latinoamericana.

“La izquierda moderada en América Latina se reformó, pero no logra desprenderse de la mirada romántica de la revolución y no se hace cargo de sus consecuencias catastróficas” dijo Kaiser, que a su vez, cuestionó que “la derecha, a diferencia de la izquierda, no tiene una narrativa de un proyecto que inspire a largo plazo”.

Kaiser es autor, entre otros libros, de “La fatal ignorancia: la anorexia cultural”, “La miseria del intervencionismo”, “La Tiranía de la Igualdad” y “El engaño populista”, junto a Gloria Álvarez.

Escuchá la entrevista.

Foto: @AXELKAISER