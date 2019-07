Bordaberry djio que no abrirá lista porque Talvi y Sanguinetti lo consideraron “inconveniente”

El senador y ex líder del sector colorado Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, dijo en Las Cosas en su Sitio con Nacho Álvarez que no abrirá lista propia en apoyo al candidato del Partido Colorado, a pesar de que una encuesta le dio resultados muy favorables.

Bordaberry explicó que tanto el candidato Ernesto Talvi como el expresidente Julio María Sanguinetti le comunicaron que consideraban que “no era conveniente” su postulación.

“Si el candidato no quiere, no vas. Por más que si yo quiero puedo ir. La intención era apoyar, pero si el que vas a apoyar no quiere, no tiene sentido”, afirmó el legislador.