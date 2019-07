UPM confirmó que construirá su segunda planta en Uruguay

Mediante un comunicado emitido este martes, la empresa finlandesa anunció que “ha tomado hoy la decisión de invertir en la construcción de una planta de celulosa de eucalyptus con capacidad de 2,1 millones de toneladas en el departamento de Durazno”.

“La inversión de 2.700 millones de dólares en la planta industrial aumentará la capacidad actual de celulosa de UPM en más del 50%, lo que resultará en un cambio significativo en la escala de su área de negocio. Además, UPM invertirá 350 millones de dólares en actividades portuarias en Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros. El inicio de la planta está programado para la segunda mitad del año 2022”, señala el comunicado.

“Los prerrequisitos para la inversión se han preparado cuidadosamente en cooperación con el Estado uruguayo. Para UPM, ha sido importante garantizar operaciones sostenibles y competitivas a largo plazo y minimizar los riesgos tanto en la fase del proyecto como en operación. Para Uruguay, esta inversión y la mejora de la infraestructura ofrecen importantes oportunidades para el desarrollo económico y social”, agrega el texto.

En el documento, Jussi Pesonen, presidente y CEO de UPM, señala: “Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias para atraer la inversión extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial”.

A poco de conocerse la noticia, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, dijo en Informativo Sarandí que esto “es la confirmación de que Uruguay tiene un clima de inversiones favorable y que estas empresas ven en Uruguay un país próspero”.

Respecto al tema medioambiental, afirmó que se puede tener tranquilidad, “más allá de todo lo que se dice”. “Vamos a tener una planta limpia”, aseguró el jerarca y señaló que para esta segunda inversión de UPM “se elevó el rango de los requisitos que se exigen internacionalmente”.

Consultado sobre la legislación laboral y las conversaciones que se llevaron a cabo en relación a la instalación de la planta, Toma señaló: “Estamos en muy buen camino de sustentabilidad de las relaciones laborales, por lo que no fue necesario innovar en nada”.

Además, se refirió al contrato firmado con la empresa y a los cuestionamientos surgidos respecto a las condiciones otorgadas a UPM. “Se hizo una mala lectura de los beneficios”, dijo, y aseguró que “todos los beneficios son para el país”. “No hablamos de concesiones, sino de un contrato de inversión serio, que beneficia a todos los uruguayos”, enfatizó.

Toma aseguró que el gobierno actuó siempre “con notable transparencia” y que todos los documentos vinculados a la inversión están colgados en la web de Presidencia.

Escuchá la entrevista.

#UPM builds a new world class pulp mill in Uruguay. The mill investment will be USD 2.7 billion. The mill is scheduled to start up in the second half of 2022. With an annual production of 2.1 million tonnes the mill will increase UPM’s pulp capacity by more than 50 percent. pic.twitter.com/QeofJC6mcD

— UPM (@UPMGlobal) July 23, 2019