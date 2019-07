Tabaré Viera: “Hay atomización de sectores en la oposición”

El diputado colorado Tabaré Viera dijo que “están avanzadas” las negociaciones para un acuerdo electoral entre su sector, que lidera el ex presidente Julio María Sanguinetti, y el quincismo del senador Jose Amorín Batlle.

“Hay un barajar y dar devuelta”, dijo en referencia a las alianzas que se están tejiendo. En declaraciones a El Cuarto Secreto, Viera advirtió que para la elección de octubre un crecimiento de Cabildo Abierto -liderado por Guido Manini Rios- perjudicaría el caudal de votos del Partido Colorado.

“Si siguiera creciendo podría sacarle votos al Partido Colorado”, explicó Viera.

El dirigente de Rivera entiende que se está produciendo una fragmentación política en la oposición, lo que puede dificultar negociaciones futuras en caso de llegar al gobierno: “Hay una atomización en el sistema, que preocupa, porque puede ocurrir como en otros países que termina muy fraccionado y luego es difícil de gobernar o de llegar a consensos”.

Y agregó: “Es más fácil llegar a consensos entre pocos que luego entre muchos. Cuando somos muchos, para hacer consenso hay que hacer grandes negociaciones y grandes esfuerzos que luego terminan frustrados”.

Por su parte, el conductor del sector frenteamplista Banderas de Líber, Enrique Canon, dijo que el oficialismo precisa recrear un espacio seregnista y que se debe tener en cuenta que hay nuevos liderazgos emergentes en esa corriente, como el de Mario Bergara.

Canon hizo una valoración general de la interna, prendiendo algunas luces amarillas.

“No podemos esconder la realidad, no era lo que esperábamos para el Frente Amplio. En cuanto al sector esperábamos un puntito más. Y lo tercero, que no es consuelo de tontos, es que en Banderas de Liber tuvimos una excelente elección interna porque engrosamos nuestras filas y más que duplicamos los votos”, comentó.

A la hora de enfrenar la campaña de cara a octubre, Canon opinó que se debe ser autocrítico y plantearle las dificultades que se han tenido en el gobierno para cumplir las promesas de pasadas campañas. Pero en ese marco, también poner arriba de la mesa los logros conquistados.

“Reconocer que no fue poco lo hecho. Se tiene que reconocer que se cambió, no lo suficiente, no lo prometido, pero se cambió. Revisemos los distintos programas de seguridad, armamento, salarios para los funcionarios, cosas que eran deudas ancestrales”, comentó el dirigente frentista.

También criticó al Partido Independiente, con el argumento de que “echaron a Selva Andrioli” por decir que en un balotaje no votaría por los blancos, pero no hicieron lo mismo con su heredera, Mónica Bottero, que dijo que no votaría al candidato frentista.

