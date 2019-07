Robert Silva: Talvi y yo somos dos productos del Batllismo

“Para el hijo de una maestra rural estar en esa reunión y que me estuvieran ofreciendo un cargo de tal índole fue un gran honor y a su vez una gran responsabilidad”, dijo Robert Silva, candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, sobre el encuentro en que Ernesto Talvi, junto al ex presidente Julio María Sanguinetti y el ex precandidato José Amorin Batlle le ofrecieron integrar la fórmula.

Silva dijo que fue una decisión difícil la de dejar el Codicen, donde ocupaba uno de los cargos en representación de los docentes, pero que recibió apoyos de los docentes que lo acompañaron en su lista, de distinto origen partidario.

Por otro lado, recordó sus orígenes, con la migración de su padre del campo a la ciudad y trazó un paralelismo con el origen del candidato Ernesto Talvi, cuyo padre es un inmigrante europeo que escapaba de la guerra y sus consecuencias.

En ese sentido, dijo que en la reunión en la que le ofrecieron la candidatura, Sanguinetti señaló que tanto Silva como Ernesto Talvi son dos “productos del Batllismo” y la igualdad de oportunidades del Uruguay en el que nacieron.

Silva dijo que ese es el Uruguay que junto a Talvi quieren recuperar.