El análisis de Fantini | ¿Quién está detrás de los ataques a petroleros en el Golfo de Omán?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló a Irán como responsable del ataque a dos buques de carga en el Golfo de Omán. Mientras, Irán lo califica de accidente y asegura que prestó socorro a los tripulantes.

Como consecuencia de esta noticia, los precios del petróleo han subido de forma inmediata y se espera una escalada de tensión en las próximas horas, dijo Claudio Fantini en su columna de Informativo Sarandí.

Además, el analista recordó que Estados Unidos viene presionando fuertemente a Irán desde que Donald Trump abandonó el acuerdo nuclear que tenían y pretende que se firme otro, pero sin éxito.

“Y no estaría de más preguntarse si estos atentados no habrán sido inventos o autoatentados buscando algo que justifique una escalada de tensión dado que Trump no está logrando que el régimen iraní rehaga el acuerdo”, dijo Fantini.