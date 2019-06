El análisis de Fantini | Trump, su visita a Inglaterra y el bullying al alcalde de Londres

Donald Trump visita Inglaterra y, para sorpresa de todos, lo primero que hizo fue insultar al alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien había cuestionado la llegada del mandatario estadounidense a suelo británico.

En su cuenta de Twitter, Trump llamó “perdedor” a Khan y lo comparó con el “tonto e incompetente” edil de Nueva York, Bill de Blasio.

….Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job – only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2019