Jorge Larrañaga: “He recibido mucha moneda de desengaño y deslealtad”

Jorge Larrañaga visitó Al Pan Pan en un nuevo Dos contra uno, el ciclo de entrevistas a los precandidatos a la Presidencia de la República.

“Esta va a ser una elección de enormes sorpresas”, dijo respecto a los números que muestran las encuestas y señaló que cree que “más del 50% de la gente que va a votar el 30 de junio hoy no sabe qué va a votar”.

Consultado sobre si lo han traicionado en política, rió y respondió: “Por supuesto que sí, hay mucha deslealtad. En la actividad política se ve lo mejor y lo peor de la gente”.

Y aunque señaló que, seguramente, ocurra lo mismo en cualquier otro sector de la sociedad, dijo que recibió “mucha moneda de desengaño y deslealtad”. De todos modos, aclaró que no es rencoroso. “Si no, no podría vivir”, afirmó.

Escuchá la entrevista completa.