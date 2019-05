Fiscal archivó la denuncia del general Feola contra Gabriel Pereyra

El fiscal de Flagrancia Carlos Negro archivó la denuncia que hace algunas semanas presentó el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, en nombre de esa fuerza, contra el periodista Gabriel Pereyra por afirmaciones que realizó en Informativo Sarandí.

En su dictamen, Negro afirma: “La conducta del periodista denunciado, a juicio de este fiscal, y sin necesidad de otras diligencias investigativas, resulta acorde y obedece estrictamente a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, en tanto cumple con su deber profesional de informar y opinar sobre asuntos de indudable interés común”.

La denuncia del militar se dio luego de los comentarios que realizó Gabriel Pereyra sobre sus declaraciones al momento de asumir su cargo como comandante en jefe. Ese día, al ser consultado sobre el pedido de los familiares de detenidos desaparecidos de repudiar los hechos del pasado, Feola dijo: “Yo sé que los familiares están muy dolidos, todos lo estaríamos si hay desaparecidos. Pero yo esa respuesta no se la puedo dar (porque) esa respuesta consolida toda una cantidad de épocas, en las cuales yo no estoy en condiciones, porque no sé si es real o no es real”.

Al día siguiente, Feola emitió un comunicado en el que señaló que no pretendió desconocer la existencia de detenidos desaparecidos en Uruguay, sino que se estaba refiriendo específicamente a las personas y a los hechos que fueron sometidos a los tribunales de honor.

Pereyra fue crítico sobre sus dichos y por esas declaraciones Feola le realizó una denuncia penal, ya que consideró hizo un comentario que “además de falaz, es lesivo, injuriante y difamatorio”.

Este es el dictamen del fiscal Carlos Negro.

Dictamen del fiscal Carlos Negro sobre la denuncia contra Gabriel Pereyra by Sarandí 690 on Scribd