Pablo Rago: “Me gusta la grieta, me deja claro quiénes están del otro lado”

Visitó Al Pan Pan el actor argentino Pablo Rago, que se presenta los días 3, 4 y 5 de mayo en el Teatro Metro con la obra “Atracción fatal”. Allí, con dirección de José María Muscari, comparte elenco con Laura Novoa, Sofía Gala y Ana María Picchio, entre otros.

La entrevista con Puglia y Jaime pasó por su carrera, los planes futuros, la preparación actoral que requiere una obra tan fuerte y también por la política de su país.

“A mí me dicen que hay que cerrar la grieta, pero no, a mí me gusta la grieta, me deja claro quiénes están del otro lado, quiénes son honestos, quiénes no”, dijo.

De todos modos, separó lo relacionado a la actividad artística, ya que contó que no ha dejado de tener trabajos en los últimos años y contó que incluso mucha gente lo saluda a la salida del teatro, pese a que sus ideas no son compartidas.