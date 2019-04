VIDEO | Por graves enfrentamientos en Comcar reforzarán guardia en módulos 10 y 11

El Ministerio del interior reforzará la guardia policial en los módulos 10 y 11 del Comcar, luego de una serie de enfrentamientos que tiene a maltraer a las autoridades.

El último episodio se registró este martes en horas del mediodía, en momentos que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit llegaba al lugar. “Acá están a los escopetazos”, comentó Petit sobre la situación a Radio Sarandí.

Fuentes carcelarias agregaron que la situación de violencia se desató durante la visita y en presencia de varios niños que estaban a esa hora en el Comcar. Agregaron que los presos del módulo 10 rompieron el celdario y enfrentaron a los del 11 a los que acusan de robarles sus pertenencias y tenerlos amenazados.

Petit se refirió este miércoles en Informativo Sarandí a los enfrentamientos de los últimos días y señaló que son expresión de una falta de actividades recreativas, educativas y laborales para los reclusos.

Además, recordó que las malas condiciones de reclusión aumentan la inseguridad: “Pensamos que encerrándolos y aunque estén mal no importa, porque son ellos y no nosotros, pero no nos damos cuenta de que cárceles numerosísimas en malas condiciones generan más delitos, más reincidencia y más violencia hacia la sociedad”.