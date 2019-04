Yamandú Orsi: “No tengo pensado prohibir las jineteadas”

“No tengo pensado prohibir las jineteadas”, aseguró el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en Informativo Sarandí, luego de que su par de Montevideo, Christian Di Candia, dijera que propondrá al Congreso de Intendentes y al Parlamento la “discusión profunda” de las jineteadas como práctica cultural.

Orsi agregó que, en torno al bienestar animal se debe dar una discusión transparente, donde todas las instituciones se puedan expresar y no solo las organizaciones animalistas, donde hay gente vinculada a los partidos políticos.

“Medio en chiste medio en serio, cuando sale este tema, digo que si uno reencarnara en caballo, no sé si no me gustaría ser caballo de jineteada”, afirmó.

Orsi dijo que no sería conveniente una solución de carácter nacional, sino que la discusión debería darse a nivel de cada departamento.