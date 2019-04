Asociación de Mipymes reclama “impuestos justos” para los pequeños empresarios

Alejandra Fernández, presidenta de la Asociación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), explicó que en Uruguay cualquier empresa más allá de su tamaño paga 25% de su facturación en este impuesto, algo que los micro pequeños y medianos empresarios entienden desproporcionado.

La próxima semana la asociación comenzará una ronda con los candidatos de los diferentes partidos para plantear el reclamo.

Fernandéz aclaró que no pretenden eliminar el impuesto, “el pequeño empresario no reclama no pagar impuestos, reclama pagar impuestos justos”, aseguró.