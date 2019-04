Este viernes, en Al Pan Pan, Ernesto Talvi respondió al “Dos contra uno” de Sergio Puglia y Jaime Clara y habló de varios temas. Su carrera, la seguridad, la educación, su futuro en la política y las redes sociales, entre tantos otros.

Una de las preguntas estuvo referida al tuit irónico que dedicó al precandidato nacionalista Juan Sartori, que prometió crear 100.000 puestos de trabajo en caso de ser presidente. Allí Talvi dejó su habitual tono académico y explicó que lo hizo porque “cuando te toman el pelo contestás con humor”.

“Y este señor le está tomando el pelo a la ciudadanía. No podés jugar con el sufrimiento de la gente que perdió su trabajo y no lo puede recuperar, que tiene miedo de perderlo o que lo busca por primera vez y no lo encuentra, prometiéndole que el paraíso está a la vuelta de la esquina. Yo no he visto jamás en la política nacional una irresponsabilidad de este calibre, no somos una república bananera, este país no está a la venta”, agregó.

Además, Talvi señaló que si uno ingresa a la web de Sartori para conocer la forma en que propone crear esos puestos de trabajo, “parece una joda para VideoMatch”.

“Es un insulto a los que estudian”, remarcó.

Escuchá la entrevista completa.