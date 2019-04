El análisis de Fantini | El cambio de vereda de Ecuador y la detención de Assange

En los últimos días impactó la imagen de la detención de Julian Assange retirado por la policía inglesa de la Embajada ecuatoriana en Londres. La noticia muestra la situación interna de Ecuador, el duelo entre el expresidente Rafael Correa y el actual, Lenin Moreno, dijo Claudio Fantini en su columna de Informativo Sarandí.

Lo que pasó con Assange es la consecuencia del salto abrupto que el actual presidente dio, agregó, y explicó que Correa estaba en la vereda de Rusia, Turquía y Venezuela, y Lenin Moreno pasó a la vereda de las democracias liberales, en la que está, entre otros, Estados Unidos, con quien busca congraciarse.

Y por otra parte está la figura de Assange, un caso de novela, un hombre que para muchos es la imagen del rebelde de estos tiempos, una suerte de ciber anarquista, líder de un libertarismo informativo muy particular de la mano de Wikileaks. Fantini acotó que es un personaje novelesco que, de todos modos, no deja de ser un perseguido, pero no precisamente por todo lo malo que hizo sino por sus aportes más interesantes.

Además, Fantini adelantó detalles de un análisis posterior sobre los signos de un resurgir de la Primavera Árabe.