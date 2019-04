Caso Gavazzo: “Tiendo a no creerle al presidente”, dijo Lacalle Pou

Tras presentar su programa de gobierno, el senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou habló en Informativo Sarandí y repasó cuáles son sus principales propuestas. Además, puntualizó, respecto a sus promesas de campaña: “Prefiero ser amarrete y coherente que exagerado y demasiado piropeador”.

Entre otros puntos, Lacalle Pou abordó el tema del déficit fiscal, el gasto público, los impuestos, las tarifas y las políticas de seguridad. Además, señaló que, de ser electo presidente, piensa mantener los Consejos de Salarios aunque “con algún tipo de modificaciones para que sean sostenibles, como cambiar el chip del conflicto por el de la cooperación”.

Por otra parte, el precandidato se refirió al tema derechos humanos y a los hechos derivados de las declaraciones de José Gavazzo ante el Tribunal de Honor. “Todo lo que sabemos de este episodio lo sabemos gracias a los periodistas. Si Leonardo Haberkorn no hacía su investigación y no salía en El Observador, esto pasaba por abajo del radar y nadie hablaba nada. Esto salió a la luz no por voluntad del gobierno”, afirmó.

Lacalle Pou señaló además que, si es cierto que “la cadena fue del ámbito militar al político, del ministro a Presidencia y frenó en el secretario de Presidencia (…) el señor Toma no debería subir el ascensor de Presidencia”.

Aclaró que no cree que esa cadena haya funcionado de ese modo y consultado sobre las explicaciones que dio Tabaré Vázquez a este respecto, sostuvo: “en principio tiendo a no creerle al presidente”.

Foto: @PDF404

Programa 20-25 – Luis Lacalle Pou by Sarandí 690 on Scribd