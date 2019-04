Manini Ríos: “No pasó lo que se quiso hacer creer”

El excomandante en jefe del Ejército y actual precandidato del Movimiento Social Artiguista, bajo el lema Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró en Hora de Cierre que los generales de los Tribunales de Honor y de Alzada fueron destituidos arbitrariamente por el presidente Tabaré Vázquez.

Según Manini, los hechos no ocurrieron “como se le quiso hacer creer a todo el mundo” y no hubo “encubrimiento ni ocultamiento” de las confesiones de Gavazzo ante el Tribunal de Honor.

Según el excomandante en jefe, la declaración del ex militar señalado como uno de los principales torturadores antes y durante la dictadura era una “chicana” para alargar el proceso y por eso decidió, junto a los generales, no detener las actuaciones y pedir los antecedentes a la Justicia. Por esa misma razón, no considero relevante hacer énfasis en esa información cuando entregó los documentos al gobierno.

“Si se hubiera querido ocultar la información alcanzaba con sacar un par de hojas”, dijo Manini, aunque reconoció que eso hubiera sido cometer un delito. “Había que leer”, agregó respecto al desconocimiento del presidente sobre el tema que lo llevó a destituir a la cúpula de Defensa, al comandante en jefe del Ejército y al jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade).