Hora de Cierre en Dubai | La experiencia de Darío Greni, un uruguayo en el Global Teacher Prize

Tras participar en el Foro Global sobre Educación y Herramientas (GESF), organizado por la Fundación Varkey, que entrega el Global Teacher Prize al “maestro del año”, Juan Miguel Carzolio relató su experiencia en ese evento, realizado en Dubai.

Allí estuvieron presentes, además de decenas de expertos en educación, autoridades políticas de la talla de Tony Blair, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, y decenas de destacadas figuras de distintos ámbitos, desde Juan Sebastián Verón a Hugh Jackman.

De miles de maestros que se postulan al premio, cada año 50 son elegidos por los proyectos en sus centros educativos. En 2019, por primera vez, un uruguayo estuvo entre los seleccionados y participó del Foro. Se trata de Darío Greni, director de la Escuela Rural N° 88, de Las Violetas, Canelones, una pequeña localidad entre Joanicó y la ciudad de Canelones, de la que primero fue alumno y luego maestro.

Greni contó en Hora de Cierre cómo es su trabajo y cómo son los proyectos que lo llevaron a ser elegido entre los 50 maestros más destacados. Además, el director valoró la experiencia que vivió en Dubai y el hecho de que se premie el trabajo docente, pero no como un elemento que fomente la individualidad, sino por el contrario, como una valoración de la tarea.

And the Global @TeacherPrize goes to… pic.twitter.com/FO7r9hDL1a

— Juan Miguel Carzolio (@JMCarzolio) 24 de marzo de 2019