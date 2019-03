Juan Sartori: “Lo que más escuché en todo el país fue que falta trabajo”

El precandidato nacionalista Juan Sartori visitó Informativo Sarandí poco después de haber lanzado oficialmente su campaña con un acto multitudinario en el Palacio Peñarol y realizó un repaso por los temas que considera centrales de cara a las elecciones internas del 30 de junio.

“Lo que más escuché en todo el país fue que falta trabajo”, dijo, e informó que ese tema será el eje de su campaña. “Lo primero que hice fue anunciar que la medida más importante es tratar de generar 100.000 empleos en un período de gobierno”, recordó sobre su acto y explicó que tiene pensado generarlos “como se hace en todo el mundo: el empleo es una consecuencia directa de que la economía levante. Las economías levantan en un mundo globalizado si generan buenas condiciones para que la gente invierta y lo que vemos hoy es lo opuesto”.

Entre otras medidas, Sartori señaló que apunta a “bajar impuestos, negociar mejor acuerdos comerciales con el resto del mundo, buscar de vuelta inversiones que vengan y se instalen para no escuchar todos los días que una multinacional vino y cerró la oficina”. También apuntó a la necesidad de modificar las políticas sociales, porque no es partidario del asistencialismo, y apuesta a fomentar que los beneficiarios puedan reinsertarse laboralmente y dejar de recibir subsidios.

Aunque afirmó que él reconoce que hay cosas que se hicieron bien en los últimos períodos de gobierno, señaló que sus críticas se ven influidas por sus recorridas por el país. “Yo lo que digo proviene de lo que me dice la gente. Y no me dicen que están contentos con todo y todo viene espectacular”, agregó.

Consultado sobre sus aspiraciones respecto a la interna, dijo que está en campaña para ganarla. “No hago la política como carrera para si no gano acomodarme como vicepresidente, senador, diputado o en algún directorio. Lo hago porque siento que es momento de dar toda mi fuerza y compromiso”, explicó.