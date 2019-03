Mujica adelantó que no se meterá en la campaña electoral: “no voy a dejar el cuero en la estaca”

Entrevistado en Informativo Sarandí, el expresidente José Mujica señaló que este año electoral no lo encontrará inmerso en la campaña. “Algún poco voy a hacer, pero no voy a dejar el cuero en la estaca”, afirmó al ser consultado sobre si saldría la cancha apoyar la precandidatura de Carolina Cosse, a quien respalda del MPP.

“Estoy gozando de mi estatus de jubilado”, dijo Mujica.

Sobre la figura de Cosse, sostuvo que ella es “una buena candidata para este momento histórico”. “Lo que se nos viene es la civilización digital. No sé si será mejor o peor, pero se viene. Yo no voy a discutir el aumento impositivo, tengo que discutir si la inteligencia artificial no tiene que pagar algún impuesto. Si una caja le saca el trabajo a una cajera, ¿no tendrá que aportar algo al BPS? Son preguntas que me hago. El avance de la tecnología crea nuevas dificultades y Carolina me parece muy metida en ese mundo”, explicó.

Además, destacó que es mujer y “peor que los hombres no van a gobernar”. “De repente, capaz que le embocamos y son mejores”, agregó.

Consultado sobre la inversión en el Antel Arena, Mujica reconoció que posiblemente no hubiera firmado para que se construyera si le hubieran dicho que costaría 90 millones de dólares. Y aunque defendió el edificio por su aporte a la sociedad, admitió: “siempre se puede gastar mejor”.

El expresidente habló además sobre la reunión que mantuvo en su casa, este lunes, con Daniel Martínez y sobre lo que cabe esperar para las próximas elecciones. También se refirió al paquete de 16 propuestas elaborado por los legisladores jóvenes del MPP y señaló que si se habla de austeridad, “hay que empezar por casa”.

“La política es tremendamente vocacional, o no es. Si en política tengo que estar por la compensación económica, ¡socorro!”, agregó.

Aquí la entrevista completa.

Foto: Parlamento