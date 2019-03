El Cuarto Secreto | Bolsonaro, Manini, la Concertación y la interna socialista

El coronel (r) Roque Moreira Salgado, fundador de la Agrupación “Tres Árboles” que integra la corriente nacionalista “Todos”, y que es suegro del general Manini Ríos, dijo a Radio Sarandí que el ex comandante quiere hacer política y que él considera que si el militar quiere tener incidencia, debe hacerlo en un partido tradicional y no en un lema nuevo.

Moreira fue entrevistado en el progama “El cuarto secreto”. Tiene 88 años, conoció a Luis Alberto de Herrera y vivió la victoria de 1958, también estuvo en el triunfo de Luis Lacalle en 1989, y para este 2019 apoya a Lacalle Pou, con su agrupación en la que están la esposa e hija de Guido Manini Ríos.

Habló sobre los Herrera, sobre la situación política y la probabilidad de reelección del intendente Pablo Caram y sobre el posible futuro de Manini. Y aseguró que en la frontera con Brasil, del lado uruguayo, hay “un clamor” por alguien como Bolsonaro.

Además, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, habló sobre las propuestas de acuerdos electorales departamentales, y los dos candidatos a Secretario General del Partido Socialista respondieron preguntas comunes sobre el futuro de la izquierda.

Todo esto en la segunda edición de El Cuarto Secreto, que se puede escuchar completa aquí.

EXTRACTO DE LA ENTREVISTA AL CORONEL (r) ROQUE MOREIRA SALGADO, SUEGRO DE MANINI RÍOS.

¿Cómo pega en un departamento fronterizo el fenómeno del nuevo presidente de Brasil?

-“En la frontera y más al sur, la imagen de Bolsonaro es importante. Hay un clamor significativo, la gente dice `acá precisamos un Bolsonaro´. Alguien que se olvide de lo políticamente correcto y diga cuál es la solución aunque la solución sea dolorosa. Pero ojo con los contagios y las similitudes forzadas. Somos muy cercanos a los porteños y somos muy influidos. En el carnaval somos altamente influidos por Brasil. Pero desde el punto de vista cívico Uruguay tiene sellos muy inconfundibles”.

Usted hablaba de la demanda de hombre fuerte: ¿Manini Ríos puede representar esa figura?

-“Él se transformó en una figura política; es evidente. Está admitido, lo admite el gobierno también. Se transformó en una figura política. No sé qué va a terminar haciendo. Pero hay mucha gente que se lo imagina, y establece algún tipo de similitud.

¿Manini Ríos debe ir a un partido nuevo o a un partido tradicional?

-“Yo tengo una convicción formada, lo veo claro que acá cualquier figura que surja tiene que ser … para tener cierto protagonismo, tiene que ingresar en alguno de los partidos fundacionales. Si no está dentro de una filosófica general marxista que lo pueda aproximar a los grupos de izquierda, tiene que estar dentro de los partidos fundacionales. Yo no sé (que hará); él no tiene nada resuelto. Él acaba de entregar el mando y va a tomar un destino en su vida. Es bastante probable que actúe en política, pero definiciones más concretas aun no existen.

¿Quien cree que ganará las elecciones nacionales?

-Lacalle Pou aparece como un candidato muy cercano a ocupar el sillón presidencial, pero sin que sea fija. El partido de gobierno mantiene un gran poder, difuso, que está diseminado en una serie de áreas de difícil cuantificación. Maneja el medio de la cultura, los sindicatos, la salud pública … creo que está con gran potencial económico para afrontar la elección … el Mides (Ministerio de Desarrollo Social). Va a ser una elección reñida.

….

¿ACUERDOS PARA ELECCIONES DEPARTAMENTALES?

El líder del Partido Independiente, el senador Pablo Mieres, dijo que hoy no es el tiempo adecuado para negociaciones sobre las elecciones departamentales de 2020, pero recordó que ese lema está dispuesto a coincidir con representantes de otros partidos.

Criticó la gestión del Frente Amplio que ha estado casi 30 años en el gobierno de Montevideo. Un resumen de la entrevista.

¿Cómo ve la posibilidad de un acuerdo para las elecciones municipales?

“Es extemporáneo; está fuera de tiempo. Acá estamos en tiempos de competencia y la ciudadanía lo que tiene que ver en esta etapa es las distintas posturas de los distintos partidos. Primero, la interna para los casos donde las haya, y luego inter partidaria para las elecciones nacionales de octubre. Hasta el 27 de octubre lo que hay es un escenario de competencia entre los distintos partidos”.

¿Y hacia octubre?

“Hay dos niveles en esa instancia: una sobre continuismo y cambio donde el debate central es entre el FA y los diferentes partidos que estamos en posición opuesta. Y al mismo tiempo un debate dentro de la oposición para ver quién tiene la mejor propuesta de cambio. Eso es lo que desde “La Alternativa”, con el Partido Independiente estamos impulsando. Competir con blancos y colorados para mostrarle a la ciudadanía que el mejor cambio posible es la alternativa.

Por eso creo que no es el mejor momento del dialogo. Yo creo que el dialogo va a llegar porque hay una elección en octubre que no va a determinar mayorías para nadie y por tanto va a haber una segunda vuelta ciertamente competitiva y ese va a ser el momento del dialogo y de la búsqueda de acuerdos. Como también para después. Allí se abre la departamental para mayo del año que viene. Pero hablar hoy de mayo del año que viene para la gente es como hablarle en ruso”.

¿El PI puede ser una herramienta viable para que voten varios partidos bajo ese lema?

“Por supuesto. Tenemos plena conciencia que las elecciones departamentales tiene reglas de juego totalmente distintas a las nacionales y los terceros y cuartos partidos sufren enormemente porque es una elección muy bipolar. Esto lo tenemos bien claro, (en las departamentales) no hay segunda vuelta, no hay proporcionalidad, por lo que todo tironea a favor de un desenlace bipolar”

…

UNA ELECCIÓN CLAVE EN EL PARTIDO SOCIALISTA

El Partido Socialista (PS-90) está en el proceso de elección de nuevo Secretario General que reemplazará en el cargo a la senadora Mónica Xavier, entre el subdirector de OPP, Santiago Soto por la línea que se identifica como “renovadores”, y el diputado Gonzalo Civila, que lidera la corriente presentada como “ortodoxos”.

Ambos candidatos fueron consultados en El Cuarto Secreto con tres preguntas comunes para conocer sus puntos de vista.

En la pregunta sobre cómo consideran que se puede mejorar la distribución de la riqueza de acuerdo a lo que proclama el Frente Amplio, respondieron lo siguiente:

Diputado Gonzalo Civila: “Un primer punto es la transformación de la matriz productiva del país, y cambiando las formas de producir, cambiando las lógicas de producción, los sectores principales de producción. Es decir apostando a un país donde la producción no esté concentrada solo en eslabones primarios .Donde se agregue más valor. Potenciar economías sociales de cooperativismo, donde la riqueza no se encuentre acumulada solamente en manos de algunos capitalistas, sino que se distribuye desde el vamos por la forma en que se produce. Otro componente importante que es el tributario. El impuesto al patrimonio es un impuesto que sin duda puede ayudar a una distribución más progresiva”.

Subdirector de OPP, Santiago Soto. “No solo se requiere plata para las reformas sino también hay que plantearse reformas que generen los recursos para poder seguir avanzando. La clave del proceso de izquierda tiene que ver con haber balanceado el crecimiento con la distribución. Los resultados en materia de bienestar no se explican sin el balance entre las dos cosas. Somos un país mucho más rico que el que heredamos en 2005 y la distribución del ingreso es mejor. Hay que reducir la carga relativa sobre los impuestos a pequeñas empresas y sectores medios. Pero también la distribución de la riqueza pasa por transformaciones de los activos sobre los que se generan ingresos, como los vinculados a la educación, a la incorporación de la ciencia y la tecnología en los procesos productivos, avanzar en esas agendas”.