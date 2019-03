Cosse de acuerdo con la afirmación: “no se puede ser feminista y de derecha”

Este viernes, visitó Al Pan Pan Carolina Cosse, precandidata por el Frente Amplio para la Presidencia de la República. En un nuevo Dos contra uno, Sergio Puglia y Jaime Clara abordaron diversos temas, tanto de coyuntura, como de su vida personal, sus costumbres, su familia y también sus ideas de futuro.

Consultada sobre la situación actual de Venezuela, Cosse señaló que espera “que termine con una solución venezolana” y que no haya intervención extranjera. Y sobre la postura que asumió en este tema el excanciller uruguayo y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, resumió: “es inexplicable para mí”.

Por otra parte, se refirió a los llamados “desencantados” del Frente Amplio y les habló: “les diría que recuerden que está bien exigirle al partido y que hay que tener una suerte de ardiente paciencia, como decía Neruda. ¿El Frente Amplio no hizo todo lo que tenía que hacer? Capaz que no, pero hizo muchísimo y necesitamos más tiempo”.

En los últimos días fueron centro de la polémica sus declaraciones respecto a los barrios privados y la gente que vive allí. Por eso, le preguntados qué haría si se ganara una casa en un lugar así. “La vendo, la vendo”, dijo entre risas y agregó: “Qué poco tema hay, que por un comentario le vino un sarampión a todo el mundo”.

El tema del feminismo también estuvo presente en la entrevista y Cosse señaló que está de acuerdo con la afirmación de la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, que dijo en Océano FM que “no se puede ser feminista y de derecha”.

“Estoy de acuerdo. No quiero explicar su frase por ella, pero en realidad la condición de mujer te interpela frente a las injusticias y las injusticias no se pueden resolver de a una persona, necesitan que se tomen decisiones colectivas, no solo de las mujeres. Y esas decisiones colectivas acumuladas son la política. Entonces, creo que lo que se centre en el ser humano es lo que apunta a la igualdad, la justicia, a la igualdad de oportunidades. Por eso lo creo”, explicó.