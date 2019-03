Leal increpado por vecinos en Casavalle: “Suponían que me insultaban cuando me gritaban antichorro”

El sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, sufrió este miércoles una fuerte agresión verbal de un grupo de vecinos de la zona de Casavalle, que le increparon por los desalojos que se estaban procesando en un complejo de viviendas.

Todos ellos, según explicó el jerarca, estaban condenados por usurpación y el día anterior habían firmado ante juez que se retirarían de allí para evitar ir a la cárcel y quedar con libertad vigilada.

Este es el video de parte de las agresiones.

Tensión en Casavalle: Vecinos se enfrentaron al director de Convivencia del ministerio del Interior en el marco de un operativo policial para desalojar a familias acusadas de usurpar viviendas

“Un grupo de ocho o diez personas, que eran las que tenían que entregar las casas, porque entre ellos no había inocentes, estaban un poco exaltados, queriendo levantar la voz y suponiendo que me estaban insultando cuando me gritaban antichorro. Ahí es cuando uno ubica dónde está cada uno”, relató Leal este jueves en Informativo Sarandí.

Ese complejo, que se ubica frente al de los “palomares”, pertenece al Estado y es administrado por la Agencia Nacional de Vivienda, explicó Leal. Los apartamentos son entregados a jubilados y a personas trabajadoras, que no alcanzan a pagar un alquiler, pero que allí sí pagan una cuota baja. Quienes lo increparon estaban entre los usurpadores, que quitaron las viviendas a sus poseedores y los desalojaron por la fuerza.

“Hay gente que piensa que puede vivir de arriba y que tiene derechos que no tiene. Reclamaban que el Estado les entregara una casa, es insólito. Ocupaban una casa y se transformaban de victimarios a víctimas. ¡Que arranquen para las ocho horas, no puede ser!”, exclamó.

Por otra parte, consultado sobre la cuestionada ley de libertades vigiladas, Leal señaló que “hay que generar modificaciones”, ya que es una norma anterior a la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal y en este sistema “genera una serie de islas de impunidad”.

“Las libertades vigiladas no deben ser parte del menú, como algunos elementos de la suspensión condicional del proceso, que estaba pensado para delitos menores y se ha abusado de ello”, agregó.

Consultado sobre la ley de libertades vigiladas, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, sostuvo que hacen falta más recursos para aplicarla. “En el mundo, donde se logran resultados para bajar la violencia y bajar el delito, cada un preso hay tres personas con medidas alternativas. En Uruguay se encarcelan personas que deberían estar en otro lugar y cuando salen se vuelven infractores peligrosos”, dijo.