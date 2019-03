Crítico mensaje de despedida de Manini Ríos tras su destitución

El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, fue destituido este martes por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y este miércoles se despidió con un crítico mensaje en video, que fue publicado en la página web del Ejército.

Allí, Manini Ríos recuerda que en los últimos días elevó un informe sobre el parecer del Ejército respecto a la actuación de la Justicia hacia los militares en los últimos años y recalcó que en esos documentos “queda demostrado en forma incontrastable que la Justicia actuó sin pruebas y sin respetar los más elementales principios del derecho”.

Por eso, dijo, le expresó su malestar a Vázquez, pero apunta que “seguramente hay otras razones para la decisión tomada”. “Hay que buscarlas en el clima de creciente deterioro en el relacionamiento que he tenido con el mando superior de las Fuerzas Armadas, que quedó patentizado en el pasado mes de setiembre cuando se me aplicara una sanción inédita para un comandante en jefe”, agregó.

El militar sostiene que en su función a enfrentado “la incomprensión de muchos y las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad, enceguecidos en su soberbia o atrapados en sus prejuicios ideológicos”.

Además, señaló que no descarta ir por la vía política en un futuro: “Si en el futuro entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr para la institución militar y para los más frágiles de la sociedad la justicia que no he podido lograr desde otros puestos de lucha no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios”.

“Las banderas de lucha que enarbolamos en este tiempo no se arrían, permanecerán en alto en el puesto que nos toque ocupar”, sostiene Manini Ríos en el cierre de su mensaje.

Aquí el video completo.