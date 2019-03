Ballet: “que los fuegos de artificio no tapen lo artístico”

Jaime Clara recibió en Sábado Sarandi, a Pablo Aharonian, ex bailarín, coreólogo uruguayo, radicado en Chile.

Tras una fructífera carrera como bailarín, Aharonian estudió coreología en la Academia Real de Danza de Londres y se ha convertido en el conservador del patrimonio dancístico del Teatro Municipal de Santiago. Allí utiliza un complejo conjunto de signos, anota cada detalle de una coreografía –movimiento de bailarines, música, cambios de escenografía y luces– en un pentagrama, lo que permite darle un soporte físico a una obra, tal y como su autor la concibió

El destacado coreólogo uruguayo se lamenta en porque no lo llaman del Ballet Nacional del Sodre. “Lo digo con un poquito de pena, porque no me permito tener amargura”, señaló.

Aquí la entrevista completa.