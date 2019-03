El análisis de Fantini | El complejo Carnaval de Bolsonaro y el eclipse de Sergio Moro

No es común que a tan poco tiempo de asumido un gobierno sea objeto de críticas y burlas por parte de las comparsas que participan del Carnaval de Río, dijo Claudio Fantini en Informativo Sarandí.

Sin embargo, esto es lo que ocurrió este año en Brasil y el presidente Jair Bolsonaro respondió en Twitter con un video de muy mal gusto, que le valió aún más críticas.

“El primer carnaval que le toca como presidente reflejó la sensación generalizada de que es un gobierno que no va para ningún lado, que está muy enredado en sí mismo, muy lleno de contradicciones, con un presidente que no parece tener del todo claro cómo conducir la acción gubernamental”, señaló Fantini, aunque resaltó que “un gobierno no puede ser juzgado por sus dos primeros meses”.

Además, el analista internacional se refirió al eclipse de la estrella del juez Sergio Moro.

Foto: By Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil [CC BY 3.0 ], via Wikimedia Commons