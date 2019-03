Infectólogo de ASSE sin título negó fármaco a un preso con riesgo de contagio de VIH

Un médico de ASSE al que presentan como infectólogo, pero no lo es, postergó el suministro de un medicamento a un recluso, que podría implicar un contagio de VIH.

La tasa de VIH en Uruguay es de 0,6 cada 100.000 habitantes, pero en personas privadas de libertad alcanza a 7%.

Un hombre preso en Punta de Rieles (Unidad 6), quedó expuesto a una situación de riesgo de contagio de VIH. Durante una visita tuvo una relación sexual permitida con una mujer, sin saber que era portadora del virus, lo que le dijo posteriormente.

El hombre solicitó fármacos antirretrovirales en el centro de salud de la cárcel, atendido por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El médico que lo atendió consultó al doctor Alejandro Estévez, infectólogo de referencia de ASSE en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Estévez transmitió la indicación de no suministrarle el antirretroviral. Expresó que no correspondía porque no tenía efecto después de ocho horas y habían transcurrido 12 desde que el hombre se había expuesto a la situación de riesgo.

Una consulta médica a la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina permitió saber, sin embargo, que la ventana alcanza hasta las 72 horas, según los protocolos a los que adhiere Uruguay para seguir los tratamientos de VIH. Esto habilitó que el fármaco fuera suministrado a las 60 horas, 48 después de lo solicitado. Y si bien fue dentro de la ventana, disminuye la posibilidad de tener efecto con el paso de las horas. Para determinar si hubo contagio habrá que esperar.

Según varias fuentes vinculadas a la situación, el caso reveló también que Estévez no es en realidad infectólogo, aunque cumple esa tarea para ASSE en el INR, bajo la dirección de Lauro Meléndez, director del Servicio Integral de Atención a las Personas Privadas de la Libertad ASSE.

