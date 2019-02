Asentamientos: muchas carencias, pero más ganas de salir adelante

Hay un total de 656 asentamientos en el Uruguay, según un relevamiento realizado por Techo, que además permitió determinar que hay más de 60.000 viviendas, en muchas de las cuales viven familias numerosas, con niños y menores de edad. La tarea de la organización no gubernamental demandó meses de trabajo en territorio, con entrevistas a un referente de cada una de esas viviendas, en total 61.191.

El estudio permitió conocer en detalle las carencias en el acceso a servicios básicos: 86% no tiene acceso regular a saneamiento, 33% no tiene acceso a agua potable, 41% no tiene acceso a energía regular. Sin embargo, los datos que más sorprendieron a Techo Uruguay y más destacaron Belén González, directora ejecutiva, y Paula Posada, directora de Territorio, fueron los vinculados a los niveles de organización de los vecinos para sacar adelante su barrio, mucho más de lo que pasa en otros contextos.

“El relato de quienes viven en los asentamientos es una voz que falta para solucionar su propia realidad”, dijo Belén González en Hora de Cierre.

Este es el informe completo:



Foto extraída del informe de Techo.