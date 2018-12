El Mercosur D.B. (Después de Bolsonaro)

Nicolás Albertoni, máster en Servicio Exterior para Latinoamérica en Georgetown, analizó en Hora de Cierre la última cumbre del Mercosur, en la que Uruguay entregó la presidencia pro témpore a Mauricio Macri.

Esta, además, fue la última cumbre sin Jair Bolsonaro, que el 1° de enero asumirá la Presidencia de Brasil y tiene intenciones distintas para el bloque. Pero esas intenciones, a juicio de Albertoni, pueden representar una oportunidad para que Uruguay avance en un camino que ya debió haber iniciado.

“Hoy en el mundo de la diplomacia y los negocios internacionales quedarse quieto es ir para atrás. Para Uruguay eso hoy es una desventaja comparativa”.

Foto: By Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil [CC BY 3.0 ], via Wikimedia Commons