Un tesoro oculto por 40 años llega a Montevideo: Kasparian, “el ojo de los 60”

Este martes llega a Montevideo, con 80 años, Roger Kasparian, el fotógrafo olvidado que retrató a todas las leyendas de la música de los 60: Beatles, Stones, Gainsbourg, Ray Charles, Thelonius Monk, Françoise Hardy, John Coltrane, Ella Fitzgerald, Beach Boys, The Who, The Kinks y más.

Sobre la muestra “Kasparian, el ojo de los 60”, que se inaugura el miércoles en la galería a cielo abierto del Parque Rodó, charlamos con Hernán Mazzeo, uruguayo y directo colaborador de Kasparian.

Un maravilloso archivo que estuvo oculto 40 años y que ahora llega a Montevideo. Cómo retrató los explosivos 60 en Paris. Por qué su obra fotográfica de aquel entonces quedó oculta por cuatro décadas. Cómo y cuándo se redescubre y qué veremos en Montevideo.