Tamberos: ¿por qué al turismo y a UPM sí y a nosotros no?

“En Uruguay se generó una gran inequidad, porque se le devuelve el IVA a los turistas que llegan al país y no se le puede devolver 3% de lo que se exporte a los productores lecheros uruguayos. Estamos hablando de entre U$S 15 y U$S 16 millones, menos del 1% de lo que se va a invertir en el tren de UPM, para tener una referencia de cómo se atiende a un sector y a otro”, dijo este jueves a Agronegocios Sarandí el directivo de la Agremiación de Tamberos de Canelones, Justino Zavala.

El productor destacó la realización, convocatoria, corrección y resolución de la asamblea, la que calificó como un hecho muy importante y que marca un hito.

Allí, cada productor que quería participar tenía tres minutos para hablar, presentándose previamente, y se escucharon algunas propuestas que reflejaban la molestia de mucha gente, indignada por sentir que no se la escucha.

Zavala recordó que fueron más de tres años de reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, período en que se recorrieron todos los caminos posibles. “En este tiempo cada tres días cayó un productor lechero, es algo trágico. Hay muchos productores que ya no están y esa es una erosión que no se podrá reponer”, planteó.

Agregó que generar un nuevo tambero no es fácil para ningún país, y por eso en otras partes del mundo tratan de cuidar al sector por sus características particulares, menos en Uruguay, “donde está absolutamente desprotegido”.

El dirigente comentó punto por punto la resolución de la asamblea. Escuche la nota completa: