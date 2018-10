Misógino, homófobo, defensor de la tortura y nostálgico de la dictadura, el ex militar Jair Bolsonaro apeló al descontento de la población tras los hechos de corrupción generalizada.

El candidato más improbable según las encuestas hace unos meses logró el voto de casi la mitad de los electores brasileños en la primera vuelta electoral y se encamina a una victoria en el balotage, según las encuestas.

El líder de la ultraderecha de Brasil es todo una incógnita y en este Haciendo historia, con Mariano Pagliari e Ignacio Álvarez, conocemos más sobre su vida.

Foto: By Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil [CC BY 3.0 ], via Wikimedia Commons