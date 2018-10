“Piruja” Brocos: nunca dije que no quería mujeres en Falta y Resto

Falta y Resto no saldrá en el Carnaval 2019. Sobre eso ya no hay discusión, aunque sí polémica por la razón que llevó a que “la murga de las cuatro estaciones” no participe del concurso.

Hugo “Piruja” Brocos, uno de sus dueños, aseguró en Al Pan Pan que, contrariamente a la versión que circula, él no se niega a la participación femenina en el conjunto.

“Nunca dije que no quería mujeres en la murga y no es mi pensamiento”, enfatizó.

Consultado sobre la posibilidad de que Falta y Resto vuelva al concurso, Brocos no descartó que en algún momento eso pueda pasar y reveló que se están reuniendo con su socio, Raúl Castro.

“Que la gente sepa, que estamos zurciendo y sanando heridas”, afirmó.

Por otra parte, afirmó que no tiene ningún problema en que los componentes de la murga salgan con otro nombre.

Foto: captura de video TNU